Уряд Японії підпише з Україною угоду про економічну підтримку у низці сфер, включаючи відновлення інфраструктури та надання нелетальної техніки та обладнання. Термін угоди розрахований на десять років.

Про це повідомляє японське видання NHK.

У рамках угоди Токіо планує співпрацювати з Києвом у сфері безпеки та оборони, розвідувальній діяльності, а також допомагати у лікуванні поранених українських військових.

Крім цього, Японія надаватиме підтримку Україні у розмінуванні, покращенні гуманітарної ситуації, наданні допомоги жінкам і дітям, що потребують, а також у відновленні та розвитку сільськогосподарського сектору.

Планується, що документ представлять під час зустрічі прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту Групи семи в Італії, що проходитиме з 13 по 15 червня. Очікується, що Кісіда також передасть намір Японії продовжувати суворі санкції проти Росії та підтвердить співпрацю між Японією та Україною на майбутніх переговорах.

Видання зазначає, що у четвер, 6 червня, Кішіда наголосив на важливості припинення вторгнення Росії в Україну та досягнення справедливого та міцного миру якомога швидше. Він додав, що Японія готова очолити зусилля для досягнення цієї мети.