Про це повідомляє Nikkei.
Японія оголосила про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 471,9 млрд єн (3,09 млрд доларів) в рамках програми країн G7, загальна сума якої становить 50 млрд доларів.
Кошти будуть надані через фонд Світового банку за посередництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Японія контролюватиме використання коштів, щоб уникнути їх спрямування на військові потреби.
Нагадаємо, що країни “Великої сімки” ініціювали програму фінансової допомоги на суму 50 мільярдів доларів, спрямовану на підтримку економічної стабільності та відновлення України.
- Україна отримає танки Abrams від Австралії.
- G7 узгодили надання Україні 50 млрд доларів із заморожених активів Росії.
- США пропонують G7 розглянути санкції проти російського паладію та титану, – Bloomberg