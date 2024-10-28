Японія надасть Україні кредит на понад 3 мільярди доларів. Кошти будуть виділені в рамках програми G7, а їх повернення забезпечуватиметься замороженими активами Росії.

Про це повідомляє Nikkei.

Японія оголосила про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 471,9 млрд єн (3,09 млрд доларів) в рамках програми країн G7, загальна сума якої становить 50 млрд доларів.

Кошти будуть надані через фонд Світового банку за посередництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Японія контролюватиме використання коштів, щоб уникнути їх спрямування на військові потреби.

Нагадаємо, що країни “Великої сімки” ініціювали програму фінансової допомоги на суму 50 мільярдів доларів, спрямовану на підтримку економічної стабільності та відновлення України.