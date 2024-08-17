Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило виготовлення 12 мікроавтобусів у підприємства “Черкаський автобус”. Їх передадуть ДСНС у листопаді цього року.

Також JICA замовило у компанії “Транс-Авто-Д” виготовлення восьми причепів для перевезення машин для розмінування. На українських підприємствах причепи монтують на вантажівки IVECO, після чого передають саперам ДСНС.

“Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування. З одного боку завдяки цьому ми зможемо швидше повернути потенційно забруднені землі до використання, з іншого – українські підприємства отримують додатковий ресурс й таким чином створюють робочі місця і сплачують податки й підтримуючи наш бюджет”, – сказала Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.