Токіо планує направити додаткові 7,46 млрд доларів для підтримки України, збільшуючи обсяг кредитів і грантів у рамках спільних ініціатив країн G7.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на проект урядового документу.

Японський уряд вирішив розширити свою фіскальну інвестиційну та кредитну програму, додавши 1,122 трлн ієн (приблизно 7,46 млрд доларів США) для фінансування міжнародних ініціатив. Ці кошти частково підуть на допомогу Україні.

У червні лідери G7 домовилися про програму підтримки Києва, яка передбачає надання 50 млрд доларів. Кошти формуються з бюджетів країн-учасниць, а також за рахунок відсотків від заморожених активів, які були вилучені у Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше японський уряд вже виділив Києву 3 млрд доларів в рамках загальної програми G7. Кошти спрямовуються на подолання економічних і гуманітарних наслідків війни. Згідно з планом, кредит у 50 млрд доларів має стати одним із головних інструментів фінансування довгострокової підтримки України.