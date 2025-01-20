Японський волонтер Фумінорі Цучіко продовжить допомагати харків’янам: дозвіл на перебування подовжать

Японський волонтер Фумінорі Цучіко, який став відомим завдяки відкриттю благодійного FuMi Caffe в Харкові, отримає подовження дозволу на перебування в Україні.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити — дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено“, — написав Терехов.

Він зауважив, що питання посвідки на проживання для Фумінорі Цучіко вирішуватиметься згодом.

За словами міського голови, Фумінорі Цучіко став важливою постаттю для жителів Харкова, особливо для мешканців Салтівки, яким він активно допомагає.

“Я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу”, — додав Терехов.

Нагадаємо, раніше японський волонтер повідомляв, що ризикує покинути Україну, оскільки не може отримати посвідку на проживання через бюрократичні перепони.