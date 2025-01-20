13:00 Інавгурація Трампа “підштовхнула” Bitcoin до нового рекорду вартості
12:42 Японський волонтер Фумінорі Цучіко продовжить допомагати харків’янам: дозвіл на перебування подовжать
12:18 Придністров’я погодилось на постачання газу через “Молдовагаз”
11:55 Роботу всіх реєстрів Мінʼюсту відновлено після російської кібератаки
11:36 Російські окупанти знову атакували автобус у Херсоні: поранено водія
11:20 Троє неповнолітніх побили 12-річну дівчинку на Київщині
Партнерський матеріал
10:54 Як без зайвих зусиль поповнити “Укртелеком” за номером телефону
10:46 Словацькі психіатри та психологи рекомендували Фіцо покинути політику: прем’єр відреагував
10:19 СБУ та Нацполіція запобігли вбивству Першого заступника Міністра охорони здоров’я
09:56 Трамп планує зустріч з Путіним для обговорення війни в Україні
09:37 Еліна Світоліна вийшла до чверть фіналу Australian Open 2025
09:16 Сили ППО збили понад 90 ворожих дронів
08:39 Меланія Трамп запустила мем-криптовалюту $MELANIA
08:23 У Казані вибухи: дрони атакували важливі військові об’єкти
07:56 Пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі стало наслідком аварій, а не диверсії РФ, — WP
07:41 Генштаб: За минулу добу Росія втратила на війні в Україні майже 1700 солдатів

19 січня

22:57 Генштаб: Протягом дня на фронті сталося 180 боєзіткнень, з них понад 80 — на Покровському напрямку
22:42 Міндовкілля констатує: у Києві третій рік поспіль немає кліматичної зими
22:19 Сирський: “Ми робимо все, аби не втратити Покровськ”
21:59 США не обіцяли допомогти Україні повернути всю окуповану Росією землю — ЗМІ
21:41 Військова омбудсменка отримала майже 4 тис. звернень за 20 днів роботи
21:20 TikTok в США можуть розблокувати: Трамп назвав умову
20:57 На Рівненщині згоріла дерев’яна церква 1877 року (фото, відео)
20:39 “Неймовірно зворушливий день”: прем’єр Ізраїлю відреагував на звільнення перших заручниць 
20:16 Виробники шампанського б’ють на сполох через падіння продаж алкогольного напою
19:57 Посол Німеччини попереджає про плани Трампа змінити конституційний порядок
19:40 Генштаб взяв на контроль формування новоствореної 156-ої ОМБр
19:19 Розвідка Великої Британії оприлюднила втрати Росії у війні 
18:59 Вісім освітян добровільно перейшли на бік РФ та поширювали кремлівські наративи: їм заочно повідомлено про підозру
18:41 Мер Лондона попереджає про “відродження фашизму” напередодні інавгурації Трампа
18:19 В студії радіостанції “Армія FM” вибухнув боєприпас: ведуча отримала поранення
17:58 Вибух бензовоза в Нігерії забрав життя понад 70 людей
17:38 ХАМАС передав Червоному Хресту перших ізраїльських заручників
17:17 “TikTok – це не засіб масової інформації, а зброя впливу”: глава МЗС Естонії закликає заборонити застосунок в Європі
16:57 Фіцо пригрозив накласти вето на фінансову допомогу Києву від Євросоюзу
16:43 На Дніпропетровщині “накрили” підпільне онлайн-казино з оборотом понад 2 млрд грн
16:18 Полковник Качур очолив Національну академію сухопутних військ

Японський волонтер Фумінорі Цучіко продовжить допомагати харків’янам: дозвіл на перебування подовжать

Японський волонтер Фумінорі Цучіко, який став відомим завдяки відкриттю благодійного FuMi Caffe в Харкові, отримає подовження дозволу на перебування в Україні.

Понеділок, 20 січня 2025, 12:42

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити — дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено“, — написав Терехов.

Він зауважив, що питання посвідки на проживання для Фумінорі Цучіко вирішуватиметься згодом.

За словами міського голови, Фумінорі Цучіко став важливою постаттю для жителів Харкова, особливо для мешканців Салтівки, яким він активно допомагає.

“Я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу”, — додав Терехов.

Нагадаємо, раніше японський волонтер повідомляв, що ризикує покинути Україну, оскільки не може отримати посвідку на проживання через бюрократичні перепони.

  • Волонтери відновлюють ліси Харківщини: оптимізм перед обличчям війни
  • Рада ухвалила законопроєкт про підтримку волонтерства серед здобувачів освіти
  • Ветерани, волонтери, експерти та юристи обʼєдналися для реформування оборонної сфери України
Теги: волонтерство, ДМС України, посвідка на проживання, японець

Межа у Youtube

Підписатись