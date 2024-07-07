Переможницею турніру зі світовим рекордом стала чинна чемпіонка світу українка Ярослава Магучіх.

Магучіх виграла змагання у секторі для стрибків у висоту, встановивши у першій спробі новий рекорд світу – 2,10 метра.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попереднє досягнення було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2,09 метра на чемпіонаті світу у Римі (Італія).

Магучіх побила один із найстаріших світових рекордів у легкій атлетиці.

«У мене було відчуття, що я зможу стрибнути на 2,07 і, можливо, на 2,10… Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики», – сказала Магучіх після перемоги.