Переможницею турніру зі світовим рекордом стала чинна чемпіонка світу українка Ярослава Магучіх.
Магучіх виграла змагання у секторі для стрибків у висоту, встановивши у першій спробі новий рекорд світу – 2,10 метра.
Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попереднє досягнення було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2,09 метра на чемпіонаті світу у Римі (Італія).
Магучіх побила один із найстаріших світових рекордів у легкій атлетиці.
«У мене було відчуття, що я зможу стрибнути на 2,07 і, можливо, на 2,10… Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики», – сказала Магучіх після перемоги.
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