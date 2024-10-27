Українська спортсменка і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що відзнаку українська спортсменка отримала на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп’є.

У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни — 2.10 метра, й додала до нього дебютне “золото” Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги.

“Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України”, — розповіла Магучіх на церемонії.

Ярослава Магучіх стала першою українкою, якій вдалося здобути нагороду найкращої легкоатлетки Європи. У 2013 році титул “Кращого легкоатлета Європи” серед чоловіків вигравав Богдан Бондаренко.

Зауважимо, що на 8-му етапі Діамантової ліги, що проходили влітку в Парижі, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який тримався з 1987 року. Ярослава стала першою жінкою в історії, яка стрибнула на висоту 2,10 м.