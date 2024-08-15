Про це повідомила керівниця-засновниця Патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.
“Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх, — йдеться в дописі.
Зазначається, що всі кошти перераховані на лікування військових із важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.
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