Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 500 тис. грн на лікування поранених бійців "Азову". Кошти спрямовані на допомогу військовим із важкими нейротравмами через благодійний фонд "Янголи Азову".

Про це повідомила керівниця-засновниця Патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.

“Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх, — йдеться в дописі.

Зазначається, що всі кошти перераховані на лікування військових із важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.