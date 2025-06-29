Ібрагім Насібов – чемпіон Європи з греко-римської боротьби U-15

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі
Ібрагім Насібов, спортсмен із Запоріжжя, став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби на змаганнях, що проходили в Італії. Про цю значну перемогу 29 червня повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
На Чемпіонаті Європи U-15, який відбувся в італійському місті Каорле, Ібрагім здобув золоту медаль у ваговій категорії до 62 кілограмів, продемонструвавши відмінні навички та підготовку.
“Це результат щоденної праці, сили характеру і справжньої спортивної школи Запоріжжя. Запоріжжя – це не тільки про стійкість, а й про перемоги. І ця перемога яскраве тому підтвердження.”
Загалом українська збірна зайняла місце серед топ-4 у командному заліку на Чемпіонаті Європи U-15, що свідчить про високий рівень підготовки молодих спортсменів в Україні.
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