МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану за гендерні переслідування

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного кримінального суду (МКС)

8 липня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт двох важливих фігур талібського режиму – верховного лідера Талібану Хайбатулли Ахундзади та головного судді Абдула Хакіма Хаккані. Цю інформацію оприлюднила пресслужба суду.

Згідно з даними МКС, Ахундзаді та Хаккані звинувачуються в організації та заохоченні переслідувань на політичному та гендерному ґрунті. Зокрема, йдеться про масові репресії проти жінок, дівчат та інших осіб, які не відповідають гендерній політиці Талібану, включаючи тих, хто має іншу гендерну ідентичність або підтримує права жінок.

Ці ордери видані в рамках розслідування ситуації в Афганістані. Суд вважає, що злочини проти людяності мали місце щонайменше з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу, і тривали до 20 січня 2025 року. Прокуратура МКС зазначає, що ці переслідування супроводжувалися системним придушенням прав, насильством, дискримінацією та ізоляцією жінок від публічного життя.

Наразі місцезнаходження підозрюваних залишається невідомим. МКС закликає держави-учасниці Римського статуту до співпраці у виконанні ордерів. Це перший випадок, коли суд видає ордери у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з гендерним переслідуванням в умовах правління Талібану.

Після повернення талібів до влади в серпні 2021 року жінок почали поступово виключати з громадських місць, що спонукало ООН засудити “гендерний апартеїд”, встановлений адміністрацією.

Талібан заборонив дівчатам і жінкам отримувати післяшкільну освіту, обмежив їх працевлаштування та заблокував доступ до парків і інших громадських місць.

Нещодавно ухвалений закон забороняє жінкам навіть співати чи декламувати вірші публічно, що є частиною надсуворого застосування ісламського закону урядом Талібану.

Крім того, деякі місцеві радіо- та телевізійні станції припинили трансляцію жіночих голосів, що ще більше підкреслює обмеження прав жінок у країні.