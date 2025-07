Возз'єднання Dorofeeva та інших легендарних гуртів: історії повернення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 липня 2025 року відбулося довгоочікуване возз’єднання Наді Дорофеєвої та Олексія Завгороднього після п’ятирічної перерви з моменту розпаду гурту “Время и Стекло”. Однак це не єдиний випадок, коли музичні колективи поверталися до своїх шанувальників після тривалої паузи. Ось п’ять таких історій, які варто згадати.

Возз’єднання Dorofeeva та Positiff

Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній об’єдналися не лише для музичного проекту, а й для благодійної мети – збору коштів на керовані ШІ турелі Sky Sentinel, які допомагають знищувати дрони та крилаті ракети. Початкова мета збору становила 505 404 гривні, що символічно пов’язано з назвами пісень гурту “Имя 505” та “Песня 404”. За дві години вдалося зібрати цю суму, тому мету подвоїли, і загальна сума збору склала 3 158 780 гривень.

Після цього дует випустив кліп на пісню “Смак-печаль”, що стало знаковим моментом, адже це сталося рівно через п’ять років після виходу композиції Last Dance, яка стала фінальним акордом гурту “Время и Стекло”. Кліп містить численні відсилання до попередньої творчості, зокрема діадему і телефони з пісні “Тролль”, вправу з тренажером із “Е, Бой”, блокнот Vislovo – назву останнього альбому, а також хореографію, що нагадує кліпи на пісні “Тролль” та “Е, Бой”.

“Це не повернення. Це нова зустріч і нова музична історія”. – Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній

Виконавці підкреслили, що продовжать сольні кар’єри, залишаючись окремими артистами.

Возз’єднання Fleetwood Mac

Британсько-американський рок-гурт Fleetwood Mac, заснований у 1967 році, продав понад 120 мільйонів платівок і вважається одним із найвпливовіших у світі. Протягом свого існування склад колективу неодноразово змінювався, а гурт не раз розпадався і возз’єднувався. Після смерті засновника Пітера Гріна у 2020 році та Крістін Макві у 2022 році, подальше об’єднання гурту виглядає малоймовірним. Одне з найвідоміших возз’єднань відбулося у 1997 році, коли гурт виконав пісню Silver Springs, написану вокалісткою Стіві Нікс після розриву з Ліндсі Бакінгемом.

Гурт Oasis

Гурт Oasis, створений у Манчестері у 1991 році, став одним із найвизначніших британських поп-рок колективів. Протягом 18 років існування вони випустили сім альбомів і здобули світову славу. У 2009 році через конфлікти між братами Ліамом і Ноелем Галлагерами гурт розпався. Але 27 серпня 2024 року, напередодні 30-річчя дебютного альбому Definitely Maybe, Oasis оголосили про концертний тур Великою Британією та Ірландією, який розпочався 4 липня і триватиме до 17 серпня.

Співачки Spice Girls

Британський гурт Spice Girls, заснований у 1994 році, став найпопулярнішим жіночим колективом усіх часів, продавши понад 100 мільйонів платівок. У 2000 році учасниці взяли паузу для сольних проєктів, але неодноразово возз’єднувалися. Вперше вони зібралися разом на церемонії закриття Літніх Олімпійських ігор 2012 року. Пізніше відбулися тури The Return of the Spice Girls Tour (2007–2008) та Spice World (2019), які отримали нагороди Billboard Live Music Award за найкасові виступи.

Гурт Pink Floyd

Рок-гурт Pink Floyd, заснований у 1965 році, відомий своїми звуковими експериментами та філософськими текстами. Через особисті суперечки учасники покидали колектив, і гурт розпався у 1995 році. У 2005 році Гілмор, Мейсон, Райт і Вотерс возз’єдналися для виступу на Live 8. Після смерті Барретта у 2006 році та Райта у 2008 році повне возз’єднання стало неможливим. Останній студійний альбом The Endless River вийшов у 2014 році на основі раніше невиданого матеріалу. У 2022 році Гілмор і Мейсон знову зібрали Pink Floyd, щоб випустити пісню Hey, Hey, Rise Up! на підтримку України у відповідь на російське вторгнення.