Джеррі Конноллі сказав, що така ідея виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якщо би він виграв вибори.

Про це Конноллі заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він сказав, що “бере до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною, а в нинішній час ще й зашкодить”.

” Це щедра пропозиція з боку президента Зеленського, з яким я зустрічався багато разів, включно у вузькому колі на різних конференціях і заходах. Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якщо би він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі”, — наголосив голова ПА НАТО.

Також він додав, що вихід з Європи США не в інтересах України і не в інтересах союзників.

“Якщо хтось би й вітав це – так це Володимир Путін. Бо ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації”, — сказав Конноллі.

Зазначимо, ідея заміни американських вояків українськими після війни є у “плані перемоги”, який презентував президент Володимир Зеленський.