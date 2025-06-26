Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На територію моргу заїжджає білий фургон-рефрижератор. Військові, які працюють у бюро судмедекспертизи, одягають захисні костюми, респіратори, гумові черевики та блакитні рукавички. Сьогодні до Києва доставлено частину тіл загиблих українських військовослужбовців, які були репатрійовані в рамках обміну “6000 на 6000”, про який домовилися Україна та Росія 2 червня у Стамбулі.

Ляда рефрижератора відкривається, і в повітрі відчувається запах гниття. Лід з даху фури капає вниз, а чоловіки в білих костюмах натягують рукавиці. Один з них командує: “Хлопці, поїхали!” і вони заходять всередину фури.

Чоловіки піднімають найближчий білий пакет і обережно відкривають його. На пакеті чорним маркером написано номер – 889, а також кілька літер, які можуть вказувати на місце, звідки забрали тіло, або на місто в Росії, де воно перебувало.

Всередині пакета знаходяться рештки: піксельна форма, змішана з землею та плоттю, кістки, а також відокремлені фрагменти тіла і взуття. Слідчі фотографують все, особливо звертаючи увагу на індивідуальні речі, які можуть допомогти в ідентифікації загиблого.

До ляди рефрижератора підвозять каталку, на яку розкладають новий білий пакет. На ньому дублюють номер “889” і приклеюють наліпку з новим номером для українських судмедекспертів. Рештки перекладають у чистий мішок і завозять у морг.

“Мішок не закривайте, його зараз там будуть далі оглядати,” – говорить один з чоловіків.

Процес повторюється. Деякі рештки важко відділити від одягу. Іноді здається, що в пакеті лише фрагменти одягу та земля, але насправді це може бути плоть, що піддалася гнійним змінам. З усіх пакетів скрапує коричнева рідина.

Ольга Сидоренко, слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Київської області, займається справами загиблих військових, чиї тіла Україна отримує за обмінами, вже не перший рік. Раніше її робота стосувалася кримінальних справ, а тепер вона розслідує військові злочини.

“Я долучаюсь на етапі оглядів і безпосередньо розтинів в моргах. Ми не знаємо, в яких умовах зберігалися тіла на території Росії і не знаємо, які експертизи вони проводили чи не проводили. Тому ми присвоюємо тілам унікальний ідентифікаційний номер, який супроводжує їх, допоки рештки не віднайдуть свого імені.” – Ольга Сидоренко

З 2022 року Україна отримує тіла загиблих військових за обмінами. Слідчі, які раніше займалися кримінальними справами, перекваліфікувалися на розслідування військових злочинів.

На деяких пакетах маркером написані прізвища, але чи відповідають вони особі, має встановити ДНК-експертиза. Іноді серед одягу знаходять особисті речі – жетон, автоматний магазин, документи. Деякі пакети настільки легкі, що здаються порожніми, але в них можуть бути фрагменти тіл або одяг.

На кожному пакеті пишуть кілька літер, які вказують на напрямок, звідки забрали тіло, або місто в Росії, де воно перебувало.

Іноді здається, що в пакеті лише земля і одяг, але часто “земля” – це плоть, що піддалася гнійним змінам.

Пакет з рештками загиблого завозять у будівлю моргу, де починається тривала процедура взяття ДНК і впізнання.

Слідчі пояснюють, що повний процес ідентифікації тіла може тривати більше року, залежно від стану, в якому воно прибуває в Україну.

“Із деяких решток, які пролежали в моргах кілька років, дуже складно видобути ДНК для експертизи. А часом, якщо родичі бійця не здали ДНК, експертиза може не виявити співпадінь. Однак ідентифікацію проходять усі.” – Максим Цуцкірідзе, перший заступник голови Національної поліції

Іноді рештки, які передає Росія, пролежали в їхніх моргах кілька років, що ускладнює видобуток ДНК навіть для спеціалізованих лабораторій.

Загалом за цим обміном повернули 6057 тіл, повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Щоб пришвидшити ідентифікацію, рештки розподілять між різними бюро судово-медичної експертизи.

Чоловіки в білих костюмах, які розвантажують рефрижератор, роблять паузу на перекур, знімають респіратори і просять журналістів не фотографувати, щоб їхні обличчя не можна було ідентифікувати. Далі вони працюватимуть лише в костюмах і рукавичках.

Минуло вже понад годину від початку роботи, а рефрижератор ще наполовину повний.

Рештки загиблих військових розподіляють по різних бюро судмедекспертизи, щоб пришвидшити процес ідентифікації.

Деякі рештки важко відділити від одягу, з усіх пакетів скрапує коричнева рідина.

Слідчі присвоюють кожному тілу унікальний ідентифікаційний номер, який супроводжує його, поки рештки не ідентифікують.