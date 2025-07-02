Ідентифікація тіл загиблих військових в Івано-Франківську: сучасні методи та виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом 11 місяців в Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи вдалося ідентифікувати 124 тіла українських військових, які були повернуті в рамках репатріації. Ще 141 тіло залишається невпізнаним. Про це повідомив керівник бюро Ігор Іваськевич, зазначивши, що для ідентифікації загиблих бійців використовують ДНК-аналіз та дактилоскопічну експертизу.

Процес ідентифікації репатрійованих тіл триває з серпня 2024 року. За словами Ігоря Іваськевича, тіла, які надходять, часто знаходяться в жахливому стані, іноді представлені лише у вигляді фрагментів.

“Минулого року тіла були більш збережені. Зараз уже надходять переважно рештки. І велика складність у тому, що в різних мішках можуть бути фрагменти від різних тіл. Наприклад, в одному мішку – руки й ноги від різних тіл. Тому доводиться відбирати з кожного фрагмента окремий матеріал для ДНК-дослідження. Це затратно, вимагає багато часу і затягує процес ідентифікації.” – Ігор Іваськевич

Загиблі зберігаються у двох рефрижераторах: один мобільний автомобіль DAF, що вміщує до 70 тіл, отриманий у 2024 році, та стаціонарний холодильник на 36 тіл, який з’явився у 2025 році. Обидва рефрижератори наразі заповнені тілами, що чекають на ідентифікацію.

Основними причинами загибелі бійців є мінно-вибухові травми та кульові поранення, рідше – авіаційні травми та дорожньо-транспортні пригоди.

Процес ідентифікації здійснює мультидисциплінарна команда: експерти бюро визначають причини смерті та беруть зразки ДНК, фахівці Івано-Франківського національного медичного університету готують кисті для дактилоскопічних досліджень, а працівники науково-дослідного Експертно-криміналістичного центру МВС проводять аналізи.

“Передусім ми досліджуємо придатність дерматологічних відбитків для подальшого дослідження. Вони можуть бути повністю або частково придатними. Якщо частково, то за допомогою спеціальних методик відновлюємо їх і передаємо для ідентифікації.” – Валерія Чадюк

Для дактилоскопічної експертизи використовують спеціальну фарбу, яку наносять на дистальну фалангу вказівного пальця, після чого відбиток переноситься на дактилоскопічну карту.

Також планується впровадження методу стоматологічної ідентифікації. Для цього готують двох фахівців-одонтологів, які після проходження спеціальних курсів братимуть участь в ідентифікації загиблих.