Про це інформує МВС.
Слідчі та криміналісти надалі досліджують біологічні зразки, які вилучили на місці обстрілу.
Залишається встановити ще 6 загиблих осіб.
Інформація оновлюється.
Російські війська 9 серпня атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.
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