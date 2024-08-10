Про це інформує МВС.

Слідчі та криміналісти надалі досліджують біологічні зразки, які вилучили на місці обстрілу.

Залишається встановити ще 6 загиблих осіб.

Інформація оновлюється.

Російські війська 9 серпня атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

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