Про це повідомляє The Guardian.

Дональд Трамп, обраний президент США, у своєму різдвяному дописі на платформі Truth Social піддав різкій критиці рішення Джо Байдена про помилування 37 осіб, засуджених до смертної кари.

“…37 найжорстокіших злочинців, які вбивали, гвалтували і грабували, як ніхто до них, отримали, на диво, помилування від Сонного Джо Байдена. Я відмовляюся бажати щасливого Різдва цим ‘щасливчикам’, натомість скажу: ІДІТЬ ДО ПЕКЛА!”, – заявив він.

Джо Байден, коментуючи своє рішення, заявив, що воно було продиктоване совістю та бажанням зупинити використання смертної кари на федеральному рівні. Він наголосив, що не може допустити відновлення страт новою адміністрацією.

Під час свого президентства Трамп відновив федеральні страти, які не проводилися протягом 17 років, і за час його каденції їхня кількість перевищила загальну кількість за попередні десять президентів. Натомість Байден скоротив покарання 37 ув’язненим до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Рішення Байдена отримало підтримку правозахисників, серед яких син Мартіна Лютера Кінга. За даними Центру інформації про смертну кару, більшість осіб, чиї вироки були змінені, є представниками меншин, зокрема 38% з них — афроамериканці.