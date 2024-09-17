Про це заявив Володимир Зеленський у ході вечірнього звернення до нації.
Глава держави розповів, що сьогодні провів нараду щодо українського флоту F-16.
“Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені”, — сказав Зеленський.
Він також повідомив, що обговорював із військовими наповнення “плану перемоги України”. За його словами, підготовлено “хороший, сильний зміст для військового пакета”.
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