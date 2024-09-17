Про це заявив Володимир Зеленський у ході вечірнього звернення до нації.

Глава держави розповів, що сьогодні провів нараду щодо українського флоту F-16.

“Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені”, сказав Зеленський.

Він також повідомив, що обговорював із військовими наповнення “плану перемоги України”. За його словами, підготовлено “хороший, сильний зміст для військового пакета”.