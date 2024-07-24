Президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заявив, що є чіткий сигнал від китайської сторони про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це Президент заявив президент у вечірньому відеозверненні.

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї та вже провів переговори зі своїм колегою, доповів мені про результати своєї зустрічі. Візит українського високопосадовця на такому рівні (відбувається – ІФ-У) вперше за безліч років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України”, – йдеться у повідомленні Зеленського.

Зеленський також повідомив, що за підсумками доповіді Кулеби “було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не надає зброю Росії”.

“Детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну”, – резюмував президент.

Як повідомлялося, глава МЗС України перебуває з офіційним візитом у Китаї на запрошення його китайського колеги Ван Ї з 23 до 25 липня.