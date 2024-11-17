Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що дзвінок Шольца Путіну не сподобався Президенту України Володимиру Зеленському, який заявив у відеозверненні, що Росія заслуговує на ізоляцію, і що цей телефонний дзвінок був “саме тим, чого Путін хотів довгий час”.
Деякі європейські чиновники також не розділили рішення Шольца, заявивши, що воно демонструє слабкість і не вплине на Путіна.
Втім, коли канадського прем’єра запитали про дзвінок Шольца, він заявив, що було б непогано мати відкриту лінію зв’язку з Путіним.
“Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам по всьому світу. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні”, — сказав Трюдо в Перу, де він був присутній на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Водночас Трюдо підтвердив, що Канада та її союзники, як і раніше, тісно взаємодіють із Зеленським.
“Добре, що про це ведуться розмови, але рівень довіри, який я відчуваю до Володимира Путіна, ймовірно, зараз знаходиться на рекордно низькому рівні”, — сказав він.
Також Трюдо наголосив, що Канада віддана перемозі України й хоче побачити закінчення конфлікту якнайшвидше.
“Можливо, є вікна, в які це може статися в найближчі місяці”, — сказав він, не вдаючись до подробиць.
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