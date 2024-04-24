Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“О 7-ій ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку”, — написав він.

Постраждалу госпіталізували у стані середнього ступен тяжкості.

Також через російський обстріл близько 30 будинків пошкодило ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях попадали стелі.

“На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян”, — написав Кіпер.

Інших подробиць атаки він не навів.