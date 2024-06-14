Глава Пентагону Ллойд Остін заявив про досягнення прогресу у переговорах з іншими країнами щодо надання Україні систем ППО Patriot. Водночас він не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, заявивши, що вони самі мають аносувати це.

Про це Остін розповів на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

У глави Пентагону поцікавилися щодо забезпечення України додатковими системами Patriot, на що він відповів, що зробив все можливе, щоб Київ отримав якомога більше можливостей протиповітряної оборони.

“Ви знаєте, що я провів багато часу з іншими керівниками, нашим вищим керівництвом, витратив багато часу, щоби зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони”, – сказав очільник американського оборонного відомства.

Остін додав, що це включає різні види озброєнь, зокрема ракети-перехоплювачі та платформи, з яких вони запускаються.

Він також розповів, що є прогрес у перемовинах з іншими країнами щодо надання Україні систем Patriot.

“Ми досягли прогресу, і ми будемо продовжувати робити це дуже й дуже наполегливо”, – наголосив очільник Пентагону.

Водночас американський міністр не став називати країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, зауваживши, що вони самі мають анонсувати це. Остін також висловив очікування позитивних результатів щодо реалізації цього рішення. Він також додав, що ці рішення були нелегкими для держав, які можуть надати Україні додаткові Patriot.