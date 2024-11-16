Президент України Володимир Зеленський не вважає, що самовільне залишення військової частини (СЗЧ) пов'язане із “нестепними умовами” у певних бригадах. Водночас гарант визнав, що така проблема існує, а причини цьому можуть бути різними.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Українському радіо.

“Є різні бригади, різна підготовка, різний моральний стан військових. Загально складно говорити про це. “Нестерпні умови”. Наприклад, бригада, яка є — може так некоректно говорити — ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді “нестерпні” умови”, — сказав Зеленський.

Український гарант наголосив, що війна в цілому є нестперною, тому він не хотів би узагальнювати речі, пов’язані з СЗЧ.

“Різні причини, різні люди, різне ставлення. Але в більшості армія — сильна, в більшості люди — героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють”, — заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі норми закону про мобілізацію потребують корегування.