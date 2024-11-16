Колишній прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним створює ризик повернутися до переговорів у "жахливому нормандському форматі".

Про це він написав у себе в X (Twitter).

На думку Джонсона, після розмови Шольца з Путіним є ризик повернення до “Нормандського формату” – переговорів щодо агресії РФ проти України, які мали на меті мирне урегулювання і у яких також брали участь Німеччина і Франція.

Він також розділив думку президента України Володимира Зеленського щодо ситуації, що склалась.

“Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці”, – зазначив Джонсон.

Він наголосив, що саме Путін розпочав повномасштабне вторгнення, а “Україна є абсолютно невинною стороною”.

“Єдиний спосіб покласти край цій війні – масово і швидко зміцнити позиції України”, – резюмував Джонсон.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.