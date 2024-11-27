В Україні обговорюється створення спеціального страхового фонду, який має на меті стимулювати інвестиції в проєкти зеленої енергетики та посилити стійкість національної енергосистеми. Цю ініціативу підтримують міжнародні організації, включно з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомила старша банкірка департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна.

Зазначається, що така концепція може стати ключовим чинником для розвитку української енергетики.

“Фонд страхування ризиків є важливим елементом, який здатен забезпечити стійкість інвестицій і сприяти розгортанню нових проєктів у сфері відновлюваної енергетики в Україні”, – зазначила вона.

Ініціатива передбачає створення механізму страхування комерційних ризиків, що забезпечуватиме передбачуваність повернення інвестицій. За словами члена правління Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Мельника цей механізм дасть змогу приватним інвесторам захиститися від ринкових коливань, гарантуючи мінімальний дохід.

“Міжнародні фінансові організації здатні підтримати створення такого фонду, що гарантуватиме інвесторам мінімальну ціну на електроенергію, стимулюючи розвиток ВДЕ”, – наголосив Мельник.

Раніше стало відомо, що ініціатива передбачає участь міжнародних донорів. Передбачається, що їхня підтримка дозволить забезпечити довгострокову стабільність інвестицій у проєкти зеленої енергетики та зменшити ризики для інвесторів.