Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає оновлення українського залізничного транспорту, надавши фінансування для закупівлі 50 нових електровозів подвійного живлення для "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Міністерство розвитку та відновлення громад та територій України.

“Наразі ЄБРР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення” (RELINC), вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму 190 мільйонів доларів США”, – заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

Крім того, заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк висловила впевненість, що інвестиційні проєкти, що фінансуються одним з найбільших донорів України, прискорять процес економічного відновлення держави.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський додав, що окрім оновлення локомотивів, важливою є також реалізація програми з впровадження розподіленої генерації на залізниці, що допоможе подолати дефіцит електроенергії взимку. Сторони домовилися, що найближчим часом узгодять терміни реалізації цих проєктів.