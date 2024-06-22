Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) профінансує ще два українські проєкти: поповнення парку електровозів Укрзалізниці та відновлення поштової мережі Укрпошти.

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На поповнення парку електровозів Укрзалізниці ЄБРР виділить 300 млн євро під державні гарантії. Ще 190 млн доларів співфінансування як грант надійдуть від Світового банку у межах проєкту “Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення”. Загалом планують закупити 80 електровозів.

Для Укрпошти Європейський банк надасть 104 млн євро, які спрямують на мережу відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях України.

“Усього банком, до складу засновників якого входять 73 держави, Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк, профінансовано проєктів в Україні, з урахуванням вищезазначених, на загальну суму майже 20 млрд євро, а сукупна вартість проєктів у державному секторі, що реалізується зараз – перевищить 2,5 млрд євро”, – додав Гетманцев.