Уряди західних країн сумніваються в швидкому членстві України в НАТО, хоча її сильна армія може стати ключем до стримування Росії та відновлення миру в Європі.

Про це пишуть ЗМІ.

Уряди західних країн вагаються щодо швидкого членства України в НАТО, хоча експерти, зокрема колишній посол США в НАТО Курт Волкер, вважають, що вступ України, яка має потужну армію, є ключовим для стримування Росії та забезпечення стабільного миру в Європі. Цю думку було висловлено під час форуму GLOBSEC у Празі.

«Проблема в тому, що люди у Вашингтоні або в Берліні думають дуже «оборонно» та реактивно, вони занепокоєні будь-якою ескалацією і бояться щось робити. Ми маємо відійти від такого мислення. Насамперед, іде велика війна в Європі, найбільша з часів заснування НАТО. Ми маємо зупинити це. По-друге, ми маємо повернутися до ситуації, коли в Європі буде мир. Єдиний шлях, щоб зробити це і завершити війну – це привести Україну в НАТО», – наголосив Волкер.

Американський дипломат Волкер підкреслив, що ефективне стримування Росії може бути забезпечене Україною, яка має потужну армію та потенційне членство в НАТО, яке може відбутися ще до завершення війни.

Він закликав союзників Альянсу переглянути підхід до членства України, вважаючи його частиною стратегії для досягнення миру в Європі.

Волкер також висловив критику щодо “Українського компакту”, укладеного під час Вашингтонського саміту, зазначивши, що він не є зобов’язуючим документом і не містить конкретних механізмів захисту України, порівнявши його з Будапештським меморандумом.