Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із бійців ДШВ підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомета.

Вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71 бригади тримали оборону.

Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. За підтримки бійців штурмової групи дружнього підрозділу прикордонників, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів.