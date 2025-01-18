Єгері-десантники і прикордонники взяли в полон 6 російських окупантів під час штурмових дій противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із бійців ДШВ підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомета.

Вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71 бригади тримали оборону.

Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. За підтримки бійців штурмової групи дружнього підрозділу прикордонників, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів.