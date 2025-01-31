Український прикордонник Єгор Бабенко, який отримав важкі опіки обличчя, дихальних шляхів і рук під час обстрілу російськими окупантами на Миколаївщині, став героєм нової фотосесії української фотографки Марти Сирко. У результаті поранення Єгор втратив пальці.

Фото Сирко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Єгор Бабенко, який зазнав серйозних травм ще в березні 2022 року, зараз очікує на протези пальців, оскільки внаслідок опіків лікарі змушені були ампутувати всі десять пальців на руках.

“Єгор міг дихати лише через трубку в шиї, зараз він очікує на протези пальців, адже в нього не стандартна ситуація, не збереглось жодного з десяти. Дякую тобі Єгор, за те, що ти наважився! Що ти живеш та показуєш приклад іншим”, — розповіла про героя фотосесії Марта Сирко.

Єгор Бабенко веде сторінку в Instagram, де ділиться своїми переживаннями після поранення, і прагне допомогти іншим, хто зіткнувся з подібними труднощами.