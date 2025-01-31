Фото Сирко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Єгор Бабенко, який зазнав серйозних травм ще в березні 2022 року, зараз очікує на протези пальців, оскільки внаслідок опіків лікарі змушені були ампутувати всі десять пальців на руках.
“Єгор міг дихати лише через трубку в шиї, зараз він очікує на протези пальців, адже в нього не стандартна ситуація, не збереглось жодного з десяти. Дякую тобі Єгор, за те, що ти наважився! Що ти живеш та показуєш приклад іншим”, — розповіла про героя фотосесії Марта Сирко.
Єгор Бабенко веде сторінку в Instagram, де ділиться своїми переживаннями після поранення, і прагне допомогти іншим, хто зіткнувся з подібними труднощами.
“Хочу щоб моя історія була почута та допомогла тим, хто зараз опинився в такій ситуації як я, підтримала та надихнула тих, хто втратив надію та опустив руки”, — написав він.
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