18-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр (WTA 588) отримала вайлд кард для участі в турнірі WTA 250, який проходитиме в марокканському місті Рабат. Цей турнір стане її дебютом в основній сітці змагань під егідою WTA.

Нещодавно Котляр здобула свій перший професійний трофей, вигравши на турнірі ITF W15 в Антальї (Туреччина). У фіналі вона перемогла турецьку тенісистку Ілай Йорук, вигравши матч у трьох сетах з рахунком 3:6, 6:4, 6:1. Ця перемога відкрила їй можливість виступити на більш престижному турнірі.

Турнір у Рабаті стане важливим етапом у кар’єрі Єлизавети, адже раніше вона брала участь лише в змаганнях серії ITF. У першому раунді вона зустрінеться з румунською тенісисткою Жаклін Крістіан. Матч заплановано на понеділок, 19 травня. Котляр буде єдиною представницею України на цьому турнірі.

Деталі про Єлизавету Котляр

Єлизавета – молода тенісистка, якій лише 18 років. Найзначнішим досягненням у її кар’єрі на сьогодні є перемога на турнірі ITF W15 в Антальї. Фінал у Туреччині став для неї другим у професійній кар’єрі, перший фінал на турнірах ITF W15 вона зіграла у вересні 2023 року.

Матч проти Жаклін Крістіан стане для Котляр першим поєдинком у кар’єрі проти суперниці з топ-100 світового рейтингу, що є важливим викликом і можливістю продемонструвати свої здібності на вищому рівні.