Дослідники Єльського університету виявили сотні дітей з Донецької та Луганської областей, викрадених Росією після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Виявлено місця їхнього перебування, маршрути депортації та масштаби злочину, які шокують!” — пише омбудсман.

Мова йде про 148 дітей, які вже внесені в російські бази даних з розміщення дітей. 42 з них усиновлені або взяті під опіку російськими родинами, ще 166 — зараз живуть у російських сім’ях.

Лубінець наголошує, це не просто викрадення, а частина цілеспрямованої політики Росії, спрямованої на стирання української ідентичності.