Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
“Виявлено місця їхнього перебування, маршрути депортації та масштаби злочину, які шокують!” — пише омбудсман.
Мова йде про 148 дітей, які вже внесені в російські бази даних з розміщення дітей. 42 з них усиновлені або взяті під опіку російськими родинами, ще 166 — зараз живуть у російських сім’ях.
Лубінець наголошує, це не просто викрадення, а частина цілеспрямованої політики Росії, спрямованої на стирання української ідентичності.
“Наголошую, що Україна працює, щоб повернути кожну дитину. Це наш обов’язок і наш пріоритет. Закликаю країни світу активніше долучатися до процесу повернення. У нас немає часу — діти мають бути на Батьківщині, а не піддаватися насильницькій зміні їхньої ідентичності!” — пише Лубінець.
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