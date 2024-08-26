Державні програми «єОселя» та «єВідновлення» постійно удосконалюються та розширюються. Ведуться дискусії щодо впровадження нових напрямків, які дозволять охопити цими програмами якомога більше українців.

Про це заявила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Нещодавно уряд переглянув програму «єОселя», внісши декілька змін, і тепер молодь до 25 років сплачуватиме первинний внесок не більше, як 10%. Також Кабмін дозволив тим людям, які мають сертифікати «єВідновлення», використовувати їх для програми «єОселя» як перший внесок. Таким чином у синергії працюють дві державні програми, якщо людина того забажає. Крім того, тепер особи першого споріднення ВПО (дружина, чоловік, діти, батьки) зможуть скористатися програмою «єОселя» за пільговою ставкою в 7% річних, яка діє для внутрішньо переміщених осіб», – поінформувала парламентарій.

Вона зазначила, що є пропозиції внести ще декілька важливих змін, які поки що не враховані.

«Так, зараз прописана норма, що ВПО можуть за програмою «єОселя» обирати житло, яке не старіше трьох років. Однак такий підхід не дозволяє переселенцям ефективно користуватися цією програмою на всій території України, що підтверджує статистика. Уже понад 12 тис. родин скористалися «єОселею», із них ВПО – трохи більше 240 сімей. Це маркер того, що програму потрібно переглянути. Також «єОселя» пропонує для ветеранів ставку 7%, а для військовослужбовців – 3%. Ми вважаємо, що було б справедливо для двох цих категорій зробити однакову ставку на рівні 3%», – зазначила народна депутатка.