В Україні за майже два роки дії програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" громадяни оформили понад 11 тис. кредитів сумарно на 17,67 млрд гривень. Загалом щомісячна середня кількість кредитів зросла у 1,6 раза.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості були видані за перше півріччя 2024 року.

Якщо торік у середньому видавалося 490 кредитів на місяць, то в першій половині 2024 року ця цифра зросла майже вдвічі – до 800 кредитів щомісяця. Квітень 2024 року став рекордним місяцем за весь період існування програми – було видано 1 008 кредитів.

Середня сума кредиту також збільшилась. Якщо минулого року вона складала 1,5 мільйона гривень, то цьогоріч – зросла до 1,7 мільйона гривень.

Кому найбільше видають кредитів “єОселя”

Загалом найбільший середній розмір кредиту цьогоріч отримали науковці — 1,83 млн гривень, а найменший — педагоги: 1,43 млн гривень.

Найбільшу кількість кредитів оформили військовослужбовці — 3,229 тис. (29%) та поліцейські — 2,43 тис. (22%). З серпня минулого року програму пільгової іпотеки поширили на всіх громадян. Відтоді ця категорія значно зросла: з 16% — у 2023-му до 25,5% — у 2024-му.

Педагоги отримали 989 кредитів (8,9%), медики — 938 (8,4%) співробітники ДСНС — 610 (5,5%), науковці — 219 (2,0%), ВПО — 206 (1,8%), інші силові структури — 188 (1,7%), ветерани — 171 (1,5%).

Де найбільше видають іпотеку “єОселя”

Частка оформленої в іпотеку нерухомості на вторинному ринку становить 72% або 7,99 тис. Від забудовника видали 2,8 тис. кредитів. На первинному ринку — 3% або 370 кредитів.

Близько половини оформлених кредитів припало на Київ та область: 18% (2,05 тис. кредитів) та 27% (3,01 тис. кредитів) відповідно. У списку популярних регіонів:

Львівська область — 641 кредит;

Одеська — 541 кредит;

Вінницька — 524 кредити.