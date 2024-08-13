Перша тематична конференція, присвячена третьому пункту Формули миру "Енергетична безпека", відбудеться у серпні в онлайн-форматі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

За словами Єрмака, було проведено засідання робочої групи щодо реалізації пункту Формули миру “Енергетична безпека”, у якій взяли участь дипломатичні представники близько 40 країн-партнерів та організацій.

“Я повідомив, що за результатами Саміту миру відбудуться тематичні конференції, присвячені окремим блокам формули миру. Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану, напрацювання якого оголосив Президент України Володимир Зеленський“, — написав Єрмак.

Він зауважив, що перша така конференція буде присвячена третьому пункту формули миру “Енергетична безпека”, і відбудеться цьогоріч у серпні в онлайн-форматі.

Також керівник Офісу президента нагадав, що сумарні втрати генерації внаслідок російських обстрілів становлять 9 ГВт. Він зауважив, що найважчим для українців та економіки через безпрецедентний дефіцит електроенергії був липень цього року.

“Зараз нашим енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, і вже понад два тижні відключень немає. Але попереду осінньо-зимовий сезон, і ми повинні скоординувати зусилля для того, щоб запобігти новим руйнуванням і сприяти відновленню енергетичного сектору”, — наголосив Єрмак.