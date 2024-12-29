Про це йдеться у його дописі.

“Коли ми говоримо про що мають думати країни Європи, держави НАТО, то варто розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах. Тіньовий флот, який здійснює диверсії щодо кабелів, може бути не єдиною такою загрозою від РФ”, — попередив Єрмак.

За словами керівника ОП, поява на кордонах країн НАТО “переодягнених у російську форму військових кндр, або ж іранських проксі — це цілком реально”, якщо не зупинити країну-агресора зараз. Він додав, що північнокорейські військові вже воюють на території Європи, а раніше про це ніхто не міг би подумати.

“Безкарність породжує вседозволеність. Саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень та сильних дій”, — наголосив Єрмак.