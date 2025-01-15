Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував допис прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який розкритикував словацького школяра Симона Оманіка за те, що той відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Telegram.

Симон Оманік, отримав бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді. Юнак прийшов на урочисту церемонію нагородження в президентському палаці із синьо-жовтою стрічкою на піджаку.

Керівник ОП зауважив, що з такої молоді варто брати приклад, а не публічно хамити у соціальних мережах.

“Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати”, — написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Фіцо назвав підлітка невихованим і зазначив, що у подібній ситуації забрав би в нього нагороду і “публічно, перед усіма медіа, відправив би його туди, де йому місце”.