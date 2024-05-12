У повідомленні йдеться про те, що Андрій Єрмак подякував Боно за потужну підтримку та допомогу Україні в час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Єрмак зазначив, що Україна мужньо протистоїть російській агресії й водночас докладає великих дипломатичних зусиль для підготовки плану досягнення справедливого миру для нашої країни.

“Саме для цього у Швейцарії 15–16 червня відбудеться Глобальний саміт миру, на який Україна прагне залучити якомога більше держав, зокрема Глобального Півдня”, – наголосив Єрмак.

Наприкінці розмови очільник ОП закликав Боно підтримати ідею Глобального саміту миру та поширювати інформацію про нього.

“Ця подія має закласти основу для припинення агресивної війни РФ проти України, подолання всіх спричинених цією війною криз і повернення сили міжнародного права”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15-16 червня уряд Швейцарії запланував провести дводенну конференцію, на якій учасники будуть шукати шляхи досягнення миру в Україні.