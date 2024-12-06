Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
За словами джерел, зустріч тривала понад годину і була зосереджена на обговоренні потенційного мирного плану чи шляху до розв’язання війни.
Українська сторона, до складу якої також входив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, окреслила ситуацію на полі бою. Українці також описали оборонну стратегію України, але не вдавалися в деталі.
За словами джерел, американська сторона переважно слухала. Українські представники залишилися задоволені результатами діалогу.
Водночас зустрічі зі спеціальним посланцем з питань війни в Україні Кітом Келлогом в української делегації не було. Як пояснило джерело, Келлог раніше відвідував Україну, і Єрмак його знає, тому зустріч для встановлення зв’язку їм не знадобилася.
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