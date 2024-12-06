Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 5 грудня зустрівся з майбутнім віцепрезидентом США Джеймсом Венсом та Майком Волтцем, якого новообраний президент Дональд Трамп призначив радником з національної безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, зустріч тривала понад годину і була зосереджена на обговоренні потенційного мирного плану чи шляху до розв’язання війни.

Українська сторона, до складу якої також входив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, окреслила ситуацію на полі бою. Українці також описали оборонну стратегію України, але не вдавалися в деталі.

За словами джерел, американська сторона переважно слухала. Українські представники залишилися задоволені результатами діалогу.

Водночас зустрічі зі спеціальним посланцем з питань війни в Україні Кітом Келлогом в української делегації не було. Як пояснило джерело, Келлог раніше відвідував Україну, і Єрмак його знає, тому зустріч для встановлення зв’язку їм не знадобилася.