Про це сказав Єрмак в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону, передає “Інтерфакс-Україна”.
Він наголосив, що партнерам відкрито заявляють: корупція існує в усіх країнах. Проте найважливіше — це те, як влада сьогодні бореться з корупцією і які інституції вона створює для цього.
“Якщо хтось нам каже, і, між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні — це пошук причин для того, щоб це не зробити”, — зазначив голова Офісу президента.
Він також додав, що корупція є давньою проблемою, яка не виникла у 2019 році, але результати боротьби з нею вже є помітними.
“Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби”, — резюмував Єрмак.
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