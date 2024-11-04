Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що реакція президента України Володимира Зеленського на корупцію в медико-соціальних експертних комісіях була своєчасною та адекватною. Він також вважає, що незапрошення України до НАТО через нібито корупційні проблеми є пошуком виправдань для відмови.

Про це сказав Єрмак в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону, передає “Інтерфакс-Україна”.

Він наголосив, що партнерам відкрито заявляють: корупція існує в усіх країнах. Проте найважливіше — це те, як влада сьогодні бореться з корупцією і які інституції вона створює для цього.

“Якщо хтось нам каже, і, між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні — це пошук причин для того, щоб це не зробити”, — зазначив голова Офісу президента.

Він також додав, що корупція є давньою проблемою, яка не виникла у 2019 році, але результати боротьби з нею вже є помітними.

“Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби”, — резюмував Єрмак.