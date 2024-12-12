Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Парижі засвідчила, що Трамп прагне завершити війну Росії проти України на умовах справедливого миру.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

За словами Єрмака, Трамп має реальну можливість завершити війну, оскільки готовий проявити лідерство США та змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо справедливого миру. Він наголосив, що сьогодні підтримка диктатур, автократії, агресії неприйнятна для США, і це додає впевненості у наданні подальшої допомоги Україні.

Єрмак зазначив, тристороння розмова Зеленського, Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона була відповіддю на російські наративи про те, що “Україна не хоче миру”.

Глава ОП пояснив, що важливо, аби нова адміністрація США враховувала позицію України у своїх планах. Він підкреслив необхідність юридичних і практичних гарантій для припинення війни.

“Для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна”, — наголосив Єрмак.

Також він наголосив на важливості підготовчих консультацій із командою Трампа до його інавгурації. Це дозволить швидше розпочати роботу над конкретними темами після 20 січня, зокрема, стосовно припинення війни.

Він додав, що “червоні лінії” у перемовинах окреслені Конституцією України, а справедливий мир означає повне відновлення територіальної цілісності держави.