Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти "справедливого миру".

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні, пише Reuters.

“Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей… незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету”, — сказав він.

Відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата у президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, Єрмак сказав: “Чесна відповідь: Я не знаю. Побачимо”.

За його словами, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.

“Це буде… рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір”, — сказав Єрмак про президентські вибори у США.