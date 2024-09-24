Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що частиною плану перемоги Володимира Зеленського є запрошення України до НАТО. Раніше про це писали іноземні ЗМІ з посиланням на джерела.

Про це Єрмак написав у Telegram.

«Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ», — сказав він.

За його словами, план перемоги складається з військової та дипломатичної частин. Єрмак каже, що Україна наростила виробництво зброї в шість разів, однак досі їй бракує ресурсів, щоб задовольнити всі потреби.

Тож він закликав союзників збільшити військову допомогу й пришвидшити її доправлення. Серед пріоритетів — засоби ППО, безпілотники, засоби РЕБ, далекобійні системи та артилерійські снаряди. Голова ОП також наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ.

Раніше про те, що план українського президента нібито передбачає запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС, писало видання Bloomberg із посиланням на людей, «ознайомлених із питанням».

Тим часом інше видання — Times — стверджувало, що серед пунктів плану Зеленського — надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується.