Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що нинішня ситуація не дозволяє Україні вести переговори з Росією про завершення війни. Основною причиною є недостатність озброєнь та відсутність чітких гарантій, які б запобігли новому вторгненню РФ через кілька років.

Про це він заявив у своєму інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її та ніяк Росію не провокувала”, – зазначив Єрмак.

Він додав, що Росія веде агресивну політику, не маючи навіть мети захищати свою територію, включно з Курською областю. На його думку, плани Кремля зосереджені на продовженні війни на українській території.

Посадовець наголосив, що для початку конструктивного діалогу Україна повинна мати сильні переговорні позиції. На даний момент усі заяви з боку Москви базуються на ультиматумах, що унеможливлює рівноправний формат спілкування.

Єрмак також підкреслив важливість роботи з міжнародними партнерами для посилення обороноздатності України, що стане ключовим фактором у підготовці до можливих перемовин.