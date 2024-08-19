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Єрмак: завдання наступного Саміту – змусити Росію поважати суверенітет України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що головною метою другого Саміту миру є примусити Росію поважати суверенітет України. 

Понеділок, 19 серпня 2024, 22:30

Про це він повідомив під час дискусії з керівниками закордонних дипломатичних установ України

Мова йшла про пленарну сесію на тему «Євроінтеграційний поступ, надання зброї іноземними партнерами, забезпечення міжнародних заходів Президента України». Керівництво Міністерства закордонних справ і заступники голови ОП також взяли участь у заході.

«Зокрема, завдання наступного Саміту – змусити Росію поважати суверенітет України. Перед вами стоїть важливе завдання – забезпечити максимальну участь країн у тематичних зустрічах Формули миру, всіляко підтримувати українське бачення та рішучо протидіяти будь-яким спробам просування так званих альтернативних мирних планів», – заявив він.

За словами Єрмака, першочерговим пріоритетом України залишається отримання зброї, зокрема засобів протиповітряної оборони, сучасних літаків, бронетехніки та високоточних систем. Важливим є також посилення санкційного тиску на Росію. Він зазначив, що санкції вже мають відчутний ефект, але їх потенціал ще не повністю реалізований.

Також у планах посилення обмежувальних заходів проти Росії, блокування шляхів обходу санкцій та притягнення агресора до відповідальності. Єрмак підкреслив важливість залучення інвестицій, підтримки експорту українських товарів, участі у відбудові країни та роботи над використанням заморожених російських активів у економічній сфері.

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Теги: Росія, Андрій Єрмак, Росія, Саміт миру

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