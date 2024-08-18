Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що церковного розколу в Україні не буде, а церква, яку використовують як своє знаряддя російські спецслужби, позбавиться російського впливу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Церква в Україні буде позбавлена московського впливу. Ще з радянських часів церква у Росії й для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства”, – написав він.

Також Єрмак зробив попередження народним депутатам, які агресивно відстоюють російський вплив та готові захищати московські церкви.

“Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити – наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також”, – заявив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, законопроєкт №8371 про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні буде розглянутий на найближчому засіданні Верховної Ради. Про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук. Цей документ, за його словами, дозволить відокремити Росію від релігійних організацій в Україні.