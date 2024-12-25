Про це повідомляє Офіс президента України.
Зустріч відбулася в рамках поглиблення українсько-китайських відносин. Основною темою стало обговорення перспектив співпраці між двома державами та пошук шляхів досягнення миру в умовах війни.
Єрмак наголосив на важливості ролі Китаю в досягненні справедливого й тривалого миру для України.
Керівник Офісу Президента також порушив питання про можливість започаткування діалогу між Україною та Китаєм на найвищому рівні. Це могло б сприяти поглибленню взаєморозуміння та підтримки.