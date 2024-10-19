Новий воєнний альянс автократії намагається "промацати" реакції Західного світу і є спробою розбалансувати демократичні сфери впливу. Єдиною противагою цьому є сила, яка дозволить уникнути великої війни.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

“Війна Росії в Європі проти України та залучення армії КНДР, підтримка Іраном війни на Близькому Сході, нагнітання КНДР на Корейському півострові. Бажання нового воєнного альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу”, – зауважив Єрмак.

За його словами, якщо ці провокації не отримають жорстку відповідь, то країни-агресори почнуть готуватися до подальшого нав‘язування свого впливу у Європі, й відбуватиметься це шляхом війни.

“Є над чим подумати всім. “Замирення” Росії й автократій не працює. Потрібна сила, щоб уникнути великої війни”, – наголосив він.