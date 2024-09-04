Європейський Союз досі не здійснив необхідних кроків для створення правової основи, яка б дозволила Україні отримувати відсотки з заморожених російських активів.

Про це повідомляє Politico.

Видання наголошує, що на червневому саміті в Італії лідери країн G7, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пообіцяли до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів, використовуючи прибутки від заморожених російських державних активів.

Для цього ЄС мав би прийняти законодавство, яке б продовжувало замороження російських активів до того моменту, поки Росія не відшкодує всі збитки, завдані війною проти України.

Це забезпечило б, що заморожені активи залишатимуться доступними для нарахування відсотків, необхідних для повернення 50 мільярдів доларів, які будуть надані Україні як фінансова допомога.

За даними видання, на цю мить процес у ЄС зайшов у глухий кут, і жоден із ключових лідерів ЄС – ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон, ні Урсула фон дер Ляєн – не проявили активності у просуванні цього питання. До того ж без змін у законодавстві ЄС і США не можуть продовжувати свої дії в цьому напрямку.

“Як знає кожен, хто спостерігав за тим, як Вашингтон боровся за пакет військової допомоги Україні на початку цього року, це просто не станеться достатньо швидко – якщо взагалі станеться”, – зазначає видання.