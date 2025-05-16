Після відмови Росії підтримати 30-денне припинення вогню, Європейський Союз розглядає можливість введення повного торгівельного ембарго проти Російської Федерації. Це рішення може стати важливим кроком у посиленні тиску на Москву, про що повідомляють європейські дипломати.

16 травня в Албанії відбудеться шостий саміт Європейської політичної спільноти, на якому зберуться представники країн ЄС та їхніх сусідів, включаючи Україну та Велику Британію. Лідери ЄС та Великої Британії шукають нові способи завдати серйозного удару по російській економіці, оскільки президент Росії Володимир Путін проігнорував заклики до припинення вогню.

Цей план частково натхненний ініціативою американського сенатора Ліндсі Грема, який пропонує ввести 500% мито на російський експорт, якщо Росія не зупинить війну в Україні. Грем активно консультується з європейськими колегами, зокрема з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Серед можливих заходів обговорюється введення високих тарифів на російський експорт, а також повне торгівельне ембарго. Хоча деякі європейські політики висловлюють сумніви щодо підтримки цієї ініціативи з боку США, прихильники України планують просувати власний пакет санкцій без залучення американської адміністрації.

14 травня посли ЄС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений Радою ЄС 20 травня. Цей пакет передбачає посилений тиск на тіньовий флот Росії, що налічує близько 200 суден, включаючи нафтові танкери, а також розширення списку компаній, які ухиляються від санкцій, зокрема в сфері товарів подвійного призначення.

До санкційного списку також додано близько 75 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії. Введено правову основу для санкцій проти флоту, що знищує підводні кабелі та сервери, а також нові обмеження щодо пропагандистських ЗМІ, до яких внесено понад 20 осіб, що поширюють дезінформацію.

Санкції також торкнулися суддів і прокурорів, причетних до справ опозиціонерів Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзи, а також передбачають заборону експорту хімічних речовин, які використовуються у виробництві ракетної техніки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, підрив її економіки та змушення до припинення агресії. Основні види санкцій включають економічні обмеження, замороження активів, політичні бойкоти, технологічні обмеження та санкції в енергетичній сфері.

На сьогодні Європейський Союз ухвалив вже 16 пакетів санкцій проти Росії та її союзників, і новий 17-й пакет має стати ще більш жорстким у відповідь на триваючу агресію.