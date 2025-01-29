Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС розглядає включення 15 російських банків до списку відключених від глобальної платіжної системи SWIFT в рамках 16-го санкційного пакету.

Окрім банківського сектору, нові обмеження зачеплять російський алюміній. ЄС планує поетапну заборону на його імпорт, з перехідним періодом та квотами протягом року, після чого ввезення металу з Росії буде повністю зупинено.

Крім того, санкції будуть спрямовані на боротьбу з “тіньовим флотом”, що використовується для обходу обмежень на постачання російської нафти. Під санкції можуть потрапити понад 70 суден, які беруть участь у цих перевезеннях.

За даними джерел, санкції ще потребують узгодження серед держав-членів ЄС, тому їх остаточний зміст може бути змінений перед офіційним ухваленням.